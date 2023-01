Kim Kardashian achète un collier de la princesse de Galles à une valeur millionnaire

La croix Attallah portée par Diana, princesse de Galles, a été achetée par Kim Kardashian lorsque le pendentif a été mis aux enchères chez Sotheby’s Londres.

Diana a porté le pendentif Attallah Cross, créé par le créateur de bijoux haut de gamme Garrard dans les années 1920, à plusieurs reprises. Il s’est vendu mercredi à la vente royale et noble de Sotheby’s pour 163 800 euros.

Au cours des cinq dernières minutes de la vente aux enchères de Sotheby’s, quatre enchérisseurs se seraient disputés la croix d’améthyste, qui a finalement été achetée par un représentant de Kardashian, 42 ans, a révélé la maison de vente aux enchères. Le collier, que Diana portait notamment lors d’un dîner de charité à Londres en octobre 1987, a coûté plus du double de son estimation avant la vente aux enchères.

Le pendentif en forme de croix est un élément accrocheur et vibrant serti d’améthystes de taille carrée et rehaussé de diamants de taille circulaire. On pense qu’il s’agit d’une coutume privée unique en son genre par Garrard. Environ 5,25 carats de diamants composent l’ensemble de la croix. Le chef de la joaillerie chez Sotheby’s Londres, Kristian Spofforth, a déclaré ceci à propos de la croix d’Attallah avant sa vente.

«Les bijoux appartenant à ou portés par feu la princesse Diana arrivent très rarement sur le marché, en particulier une pièce comme la croix d’Attallah, qui est si vibrante, audacieux et inhabituel. Ce pendentif particulier, à ce moment précis de la vie de la princesse, montre son assurance croissante dans ses sélections de bijoux et de tenues».