Kim Kardashian a fait une révélation choc et lâche un secret

Dans une interview, la star de télé-réalité Kim Kardashian a admis qu’elle avait l’habitude de s’endormir sans se laver le visage et qu’elle se maquillait complètement.

Le gourou de la beauté, qui pourrait être prête à passer à l’étape suivante dans sa relation avec Pete Davidson, a révélé un secret surprenant sur sa beauté. «Le seul talent que j’ai et qui est probablement le pire conseil à vous donner, c’est que je peux dormir complètement maquillée et Je peux dormir (sur le dos) et ne jamais ruiner mon maquillage».

«Parfois, si je dois me lever très tôt le matin, je me maquille la veille et je le fais, je dors, je ne bouge pas et je le porte toute la journée du lendemain. Mon maquillage tient très longtemps sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi. Pas le plus sain, mais c’est ce que c’est», a déclaré Kim lors d’une interview. Kim avait précédemment révélé à Busy Phillips dans Busy Tonight qu’elle était à l’aise de dormir avec du maquillage tout le temps.

«Comme même si je ne peux pas avoir de glamour le lendemain, je dormirai parfaitement et je refaireai peut-être ma peau, mais j’essaie de la sauver pendant deux jours», a-t-elle expliqué, révélant plus sur sa routine nocturne. «Je dors avec un string et un petit soutien-gorge», a-t-elle déclaré à Phillips, qui a admis qu’elle portait une chemise de nuit.