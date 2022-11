Kiev affirme que la Russie a détruit une centrale électrique clé à Kherson avant son retrait

Malgré le fait que «Nicole», la tempête tropicale s’est transformée en ouragan puis à nouveau une tempête a menacé de détruire les plans de mariage de Tiffany Trump, ils sont allés de l’avant et la fille de l’ancien président américain Donald Trump a épousé Michael Boulos, son fiancé depuis janvier 2021.

Tiffany a choisi sa robe de mariée comme un clin d’œil à l’héritage de Boulos. «C’est un mariage libano-américain, donc nous étions si heureux qu’Elie Saab ait créé la magie», a déclaré Marla Maples, la mère de Tiffany, à People. Elle portait également une robe Elie Saab au mariage de sa fille.

Donald Trump, qui a été vu sur des photos partagées en ligne avec sa pose classique du pouce levé, pourrait occuper sa propriété de Mar-a-Lago, où a eu lieu le mariage de Tiffany, s’il annonçait sa troisième candidature à la présidence des États-Unis.

Pour le mariage, il s’est habillé d’un smoking traditionnel tandis que les demoiselles d’honneur, qui comprenaient les amis de la mariée ainsi que sa sœur aînée, Ivanka Trump, portaient des robes bleues.

Lors de la répétition de vendredi, Trump a posé avec son ex, Marla Maples, et son épouse actuelle, Melania, en même temps. Tiffany et Michael ont obtenu leur licence de mariage plus tôt dans la semaine.

Sur son compte Instagram, Marla Maples a partagé une vidéo avec des photos de sa fille à différentes étapes de sa vie. Elle a écrit: «Tiffany Ariana; Une fois que je t’ai tenue dans mes bras • Maintenant que je te regarde avancer avec amour • Je sais que tu seras toujours mon bébé, maintenant et au-delà du jour de ton mariage. J’adore maman.»