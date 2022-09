Khloé Kardashian : la star réagit pour la première fois à la naissance de son fils !

Le 6 août 2022, Khloé Kardashian a accueilli son deuxième enfant. En revanche, elle n’a pas donné de nouvelles de son fils depuis. C’est maintenant chose faite.

Pour la version américaine de Elle, Khloé Kardashian a enfin parlé de son fils. Une première pour la star qui est de nature assez discrète sur sa vie personnelle.

«Je sais que c’est un cliché, mais j’aime tout, même les moments difficiles. Mes enfants me mettent au défi en tant que personne, et c’est un honneur et un cadeau de pouvoir transformer des petits êtres en grands êtres incroyables», a alors commencé Khloé Kardashian.

Avant de poursuivre : «Nous devons prendre ces rôles au sérieux, surtout à notre époque, avec l’accessibilité des enfants et les infos auxquelles ils sont exposés si jeunes».

Elle conclut en disant : «C’est super effrayant, mais je prends mon travail très au sérieux. Je l’aime tellement». Adorable, n’est-ce pas ?

De plus, d’après une source proche de la star, le nouveau-né ressemblerait à sa sœur True de plus en plus avec le temps. «Le bébé ressemble à True. Il est adorable et grossit de jour en jour», a-t-elle avoué.

La source précise aussi que Khloé Kardashian montrera son bébé à ses fans, «mais elle ne sait encore quand». De quoi enflammer le Toile.

Quoi qu’il en soit, les fans ont plus que hâte de voir à quoi ressemble le fils de la star. Cependant, il faudra attendre un petit peu. En attendant, vous pouvez trouver de nombreuses photos de True sur l’Instagram de la maman. Affaire à suivre, donc !