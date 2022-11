Khloé Kardashian fière du soin qu’elle apporte à sa cicatrice après l’ablation d’une tumeur au visage

L’acteur a rompu le silence et a offert son soutien en disant sa vérité par l’intermédiaire d’un porte-parole.

Brad Pitt est l’un des acteurs les plus recherchés d’Hollywood, donc sa vie sentimentale a toujours suscité la polémique, rappelons que l’acteur a été marié deux fois

Jennifer Aniston a partagé les opinions en raison de ses récentes déclarations sur son divorce avec Brad Pitt et l’impossibilité d’être mère, alors que l’actrice a accordé une interview au magazine Allure dans laquelle elle parlait sans filtres et avait des problèmes liés à sa vie privée , mais l’acteur He a rompu le silence et a répondu aux remarques de l’actrice de Friends.

Rappelons-nous que Jennifer Aniston et Brad Pitt étaient l’un des couples les plus aimés dans les années 2000 et de façon inattendue en 2005, ils ont annoncé leur divorce.

A cette époque ils n’ont pas donné plus de détails, on savait seulement qu’Angelina Jolie avait été la troisième en discorde et que le galant était tombé amoureux lors du tournage de Mr et Mrs Smith.

«C’était une route difficile pour moi d’avoir des enfants. J’essayais de tomber enceinte. C’était une route difficile. Toutes les années et les années et les années de spéculation… C’était vraiment difficile. Je suivais des traitements de FIV, je buvais Des thés chinois, peu importe. J’aurais donné n’importe quoi pour que quelqu’un me dise : Congelez vos œufs . Faites-vous une faveur. Maintenant, ce navire a navigué», a détaillé Jennifer Aniston dans son interview.

Les déclarations de Jennifer Aniston ont ouvert le débat sur le traitement médiatique réservé aux femmes et le rôle qu’elles jouent dans les relations et aussi sur la façon dont la société juge celles qui ne sont pas mères. Désormais, son ex Brad Pitt a rompu le silence et a répondu aux anciens Friends par l’ intermédiaire d’un porte-parole.

«Brad respecte la décision de Jennifer d’avouer son infertilité. Les deux ont eu des hauts et des bas et aujourd’hui ils sont très proches», a confié un ami de Brad Pitt à Hollywood Life.

A noter que Jennifer Aniston était également soutenue par son autre ex Justin Theroux avec qui elle a rompu en 2017, il a partagé l’interview sur les réseaux sociaux avec un emoji d’un poing de force et d’un coeur.