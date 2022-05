Khloé Kardashian avoue la vérité :  «Ça me gênait à un moment quand les gens disaient que…»

La star de la téléréalité Khloé Kardashian se souvient d’une rumeur qui circulait sur le Web disant qu’elle ait subi 12 transplantations faciales

Pour Khloé Kardashian, il n’est pas toujours évident de comprendre d’où sortent les rumeurs de chirurgie plastique qui circulent à son sujet. C’est particulièrement le cas pour l’une d’entre elles voulant qu’elle ait subi de multiples transplantations faciales !

«Ça me gênait à un moment quand les gens disaient que j’avais eu 12 transplantations faciales. Je me disais “C’est dingue”. En fait ce n’est pas que ça me gênait. Ça me blessait. Je n’arrivais juste pas à comprendre pourquoi les gens pensaient ça», a expliqué la star de la téléréalité de 37 ans à Amanda Hirsch pour son podcast Not Skinny But Not Fat.

Ça commence à bien faire

En outre, Khloé Kardashian n’a aucun problème à admettre avoir subi une rhinoplastie en 2019. «Je veux que tout le monde sache pour mon nez. Je me fiche de mentir à ce propos. Mais pour cette histoire de transplantation, je voudrais juste comprendre d’où ça sort», a-t-elle poursuivi.

Enfin, Khloé Kardashian déplore d’avoir toujours, de son point de vue, été plus critiquée que ses sœurs Kourtney et Kim sur son apparence, «que ce soit en comparant l’ancienne moi à ce à quoi je ressemble aujourd’hui, ou bien juste en me comparant à mes sœurs tout le temps».

«Genre, les gars, c’est à ça qu’on ressemble, et j’ai l’impression que vous devriez le savoir à l’heure qu’il est, alors ça suffit», a-t-elle conclu.