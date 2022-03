Keylor Navas prévient : «Ce sont mes derniers matchs…»

Keylor Navas n’est pas seulement l’une des références au PSG comme il l’était au Real Madrid, il fait aussi partie de son équipe nationale, le Costa Rica.

Le gardien centraméricain de 35 ans fait déjà partie de l’équipe nationale depuis 16 ans et pour cette 2022, il a averti que la retraite internationale est proche :

«Non seulement ce seront peut-être les derniers matchs de Bryan Ruiz (un autre historique), mais pour beaucoup d’entre nous aussi.»

Le Costa Rica a encore la chance d’aller à la Coupe du monde du Qatar 2022, soit directement, en entrant dans le top trois des éliminatoires d’Amérique centrale et d’Amérique du Nord, soit en acquérant les éliminatoires. A la 19e date, le Costa Rica a battu le Canada, un duel très important.

Jouer la Coupe du monde serait l’adieu parfait, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour le savoir :

«C’est pourquoi nous devons sortir avec tout (dans les deux dernières dates) et en profiter. Nous avons été dans le équipe nationale depuis de nombreuses années et on ne sait pas quand cette belle carrière pourra s’arrêter Espérons qu’ils ne soient pas les derniers en cette fin de mois»

Navas a ajouté : «Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui, même s’ils sont costariciens, ne veulent pas que le Costa Rica participe à la Coupe du monde.»

Les Ticos ont encore les matchs contre le Salvador lors de leur visite et contre les États-Unis à domicile pour clôturer les Éliminatoires. Ils sont quatrièmes et pourraient atteindre la troisième place compte tenu de certains résultats.