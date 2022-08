Kevin Ware : le joueur du NFL accusé d’avoir tué sa femme Taylor Pomaski

L’ancien joueur de la NFL, Kevin Ware a été accusé du meurtre de sa petite amie, Taylor Pomaski qui a été retrouvée morte au Texas l’année dernière.

Ware a été interrogé il y a plus d’un an lorsque sa petite amie a disparu. Les restes de Pomaski ont été retrouvés huit mois plus tard. En plus d’être accusé de meurtre, Ware a également été accusé par le grand jury d’avoir falsifié des preuves en particulier du cadavre de Pomaski. «Les procureurs ont présenté les preuves à un grand jury du comté de Harris, qui a déterminé qu’il y avait suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales», a déclaré le procureur du comté de Harris, Kim Ogg.

«Nous suivrons les preuves partout où elles nous mèneront et nous appliquerons la loi de la même manière à tous», a ajouté le procureur. Ware, qui a joué l’ailier rapproché des Redskins de Washington et des 49ers de San Francisco de 2003 à 2004, risque une peine d’au moins 15 ans de prison à vie.