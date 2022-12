Kevin De Bruyne : «Si Haaland reste en forme, il peut probablement atteindre…»

Interrogé par la chaîne de télévision néerlandaise Viaplay, le défenseur de Liverpool, buteur hier soir avec les Reds contre Aston Villa, n’a pas manqué de faire de touchantes révélations après son pénalty manqué contre l’Argentine.

En quart de finale de la Coupe du monde, les Pays-Bas ont connu le même destin que l’équipe de France en finale à savoir perdre contre l’Argentine lors de la séance de tirs au but. Si les Bleus ont bien évidemment été marqués par cette défaite douloureuse, c’est aussi le cas du capitaine des Oranje, Virgil van Dijk.

«Je n’ai pas pu dormir pendant deux jours après ce match. Cette déception était logique. Vous êtes si proche, même après avoir été menés 2-0. Malheureusement, vous ratez un tir au but aussi important.

Ça fait très mal, j’ai eu une soirée et une nuit très dures. Je me suis coupé du monde du football pendant un moment et j’ai profité de ma famille. C’est la chose la plus importante dans la vie.», a-t-il déclaré.

Pour rappel, van Dijk a raté le premier pénalty de la séance de tirs au but, que son équipe avait perdu 4-3.