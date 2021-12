Kevin De Bruyne : les 3 clubs qui voulaient le signer après l’avoir vu briller avec Wolfsburg

Les Bleus l’ont acheté, mais ils n’y ont pas fait confiance. En Allemagne, Kevin De Bruyne a trouvé le contexte idéal pour s’installer dans l’élite. Et après avoir brillé avec Wolfsburg, plusieurs des clubs les plus puissants du monde ont voulu le recruter.

Nous savons tous que KDB a fini par atterrir à Manchester City. Cependant, les Etihad n’étaient pas les seuls intéressés à le signer. Sur le podcast MIDMID, l’homme né en 1991 a révélé que, dans le déjà lointain 2015, il avait également mené des négociations avec le PSG et le Bayern Munich.

«J’avais 3 options : le Bayern Munich, le PSG et Manchester City. La première fois que j’ai parlé à Manchester City, c’était en mars, lorsque nous avons joué au Sporting à Lisbonne. Le directeur sportif Txiki Begiristain s’est envolé pour Wolfsburg pour me parler. Son intérêt s’est immédiatement manifesté. Ensuite, le PSG s’est montré intéressé, tout comme le Bayern Munich. Mais le Bayern… Ils prévoyaient peut-être de me prêter (une saison de plus avec Wolfsburg). Je ne connais pas les détails de la situation. Mais, au final, City était le club avec l’intérêt le plus concret. On négocie avec les 3 clubs».

À quel point la carrière du magicien belge aurait pu être différente s’il avait donné son accord à Paris ou au Bayern Munich. Peut-être que chez le géant bavarois il aurait gagné plus, mais il n’a pas mal fait comme bleu ciel.

En Angleterre, notamment sous Pep Guardiola, De Bruyne s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Il a enregistré 16 buts et 27 passes en 51 matchs disputés lors de sa dernière saison avec Wolfsburg.