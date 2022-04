Kevin De Bruyne : la star a mentionné son buteur préféré de l’histoire…

Dani Alves a vécu tellement de nuits magiques contre le Real Madrid que n’importe qui aurait imaginé que son match le plus spécial en tant que culé était contre Los Blancos. Erreur.

Bien qu’il ait admis avoir beaucoup apprécié les buts contre l’équipe de la capitale espagnole, l’emblématique Brésilien a révélé que le match dont il garde le meilleur souvenir est la finale de l’UEFA Champions League 2011. Oui, ce récital de football du FC Barcelona Guardiola de Pep. face au Manchester United de Sir Alex Ferguson

Cette victoire était magique à cause de la façon dont ils ont joué, à cause de la scène (Wembley), parce qu’ils ont élevé La Orejona et parce qu’ils ont pu rendre hommage à Eric Abidal, qui se remettait d’une tumeur au foie.

«De la finale de Wembley. Pour le comment ça s’est passé, pour le moment, pour Abi, pour tout ce qui a été réalisé, le discours de Pep… Si je dois en garder un, c’est celui-là. Le football, ce n’est pas seulement jouer au ballon, c’est bien plus que cela. Cette année-là a été brutale à tous égards et je la garderai toujours à l’esprit, pour beaucoup de choses. Tu n’oublies pas», a déclaré Good Crazy à Mundo Deportivo.