Kevin De Bruyne : «C’était incroyable. Je n’ai pas trop joué avec Samir Nasri mais…»

De nouveau interrogé sur Neymar, Thierry Henry tient à rappeler que le numéro 10 du PSG reste un joueur exceptionnel.

«Quand on analyse une action et qu’il ne s’est pas replacé, OK c’est un fait et il faut le dire. Oui, il est un peu moins bien… mais il y a des raisons. Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression…

Donc ma première réflexion était : ”Est-ce qu’il est bien”’ Ce n’était pas : il ne fait plus de petits ponts, de sombreros, il n’accélère plus… Il parle mais est-ce qu’on l’entend ?

Il demande de ”l’aide”, il y a des choses qui se passent dans sa tête, comme tout être humain (…) Quand on parle de Messi ou de Neymar, de joueurs exceptionnels, on oublie trop cette dimension», assure-t-il dans les colonnes de L’Equipe.