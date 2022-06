Kendall Jenner : le mannequin met en ligne une photo sexy après sa rupture avec Devin Booker

Kendall Jenner profite pleinement de l’été et a laissé tous ses followers sous le choc après avoir partagé une photo de bronzage complètement nue.

Précisant très clairement qu’être célibataire est très bon pour elle, elle a partagé un cliché où elle apparaît allongée face contre terre sur un lit et une serviette.

Un bikini révélateur est posé à côté d’elle alors qu’elle ne porte qu’une casquette de la marque de tequila 818, qu’elle a ouverte l’année dernière.

«Dis-moi que tu as rompu avec ton petit ami sans me dire que tu as rompu avec ton petit ami», a écrit un abonné, parlant de sa rupture avec Devin Booker.

Apparemment, la relation n’a pas fonctionné car les deux ont des plans très différents pour leur carrière. Une source a déclaré à Page Six que «bien qu’ils s’aiment beaucoup, Devin n’avait pas l’intention de lui faire sa demande en mariage et leur priorité en ce moment est leur mariage».

Il y a tout juste un mois, sa sœur aînée Kourtney Kardashian et le batteur de Blink-182 Travis Barker se sont mariés en Italie. C’était le dernier événement public où Kendall a été photographié avec l’athlète.