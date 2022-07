Kelly Vedovelli : elle s’affiche sexy en soutien-gorge et pantalon transparent

Kelly Vedovelli a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram ce vendredi 8 juillet 2022. Sur cette dernière, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste profite de la pause estivale pour prendre un peu de bon temps en festival. Et pour ce faire, elle a sorti une tenue des plus sexy !

Kelly Vedovelli a également eu une année des plus particulières. Et pour cause, de nombreuses rumeurs concernant un possible couple avec Cyril Hanouna n’ont cessé d’être diffusées sur les réseaux sociaux. Un sujet que les deux principaux intéressés n’ont jamais souhaité commenter.

En attendant la rentrée, la jeune femme a décidé de passer un peu de bon temps. Elle est actuellement en train de s’éclater à un festival au Portugal.

Kelly Vedovelli a évidemment décidé de partager quelques moments de ce dernier sur son compte Instagram et ce vendredi 8 juillet 2022, les internautes ont pu découvrir la sublime tenue qu’elle portait, un soutien-gorge vert et un pantalon transparent.

Il n’en fallait pas plus pour que sa communauté tombe totalement sous le charme : «Troooop belle !!!», «Quelle beauté extraordinaire», «C’est ta beauté qui est vraiment amazing», peut-on lire en commentaire.