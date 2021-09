Kelly Price révèle que Covid-19 l’a presque tuée en rompant le silence sur le statut de «manquante»

Kelly Price a rendu ses fans et le monde de la musique extrêmement nerveux lorsqu’elle a annoncé qu’elle avait Covid-19 en juillet et qu’elle n’avait pas été entendue ou vue depuis des mois.

Les choses sont devenues plus folles après que la police a effectué un contrôle de bien-être à son domicile, ce qui a conduit au dépôt d’un rapport de personne disparue. Il s’avère que le récit entourant Kelly Price est devenu incontrôlable.

Dimanche (26 septembre), Kelly Price s’est entretenue avec TMZ pour une conversation exclusive concernant sa bataille contre COVID-19 et sa disparition présumée.

Selon la chanteuse de gospel, elle n’a pas disparu, mais s’est plutôt isolée pour se remettre de COVID-19. Elle a révélé plus tard qu’elle n’avait presque pas réussi à sortir de son diagnostic de Covid, cependant.

«À un moment donné, ils m’ont perdu», a-t-elle déclaré. «Je me suis réveillé quelques jours plus tard, quelques jours plus tard, et la première chose dont je me souviens est l’équipe de médecins qui se tenait autour de moi et me demandait si je savais en quelle année nous étions.»

Le journaliste a demandé à Price de clarifier ce qu’elle voulait dire par les médecins la perdre, et elle a dit qu’elle était décédée. Elle a en outre expliqué qu’elle avait été renvoyée de l’hôpital chez elle avec de l’oxygène et d’autres médicaments pour poursuivre son traitement à domicile. Le mari de Price a pris sur lui de prendre soin d’elle, mais il a finalement été testé positif également.

«Je n’ai jamais manqué», a déclaré Price à TMZ. «J’étais chez moi et j’étais vu par des médecins. D’abord et avant tout, avec deux personnes dans la maison avec COVID, il n’y avait pas de visite à la maison. Nous avons tous les deux eu des cas COVID actifs. Tout le monde dans ma famille savait où j’étais.

Price a déclaré que les gens ne respectaient pas sa vie privée et sonnaient à sa porte à toute heure de la nuit, ce qui l’a finalement amenée à quitter sa maison et à se rétablir dans un endroit tenu secret.

Elle a ajouté: «Les gens me voyaient définitivement. Les personnes qui pourraient réellement dire quelque chose ne sont pas autorisées à le faire en raison de la loi HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Act, qui protège la vie privée des patients).

Kelly Price a expliqué que sa sœur ne disait pas toute la vérité lorsque des informations faisant état de sa disparition ont commencé à faire le tour parce que, selon Price, elle n’avait pas vu ou parlé à sa sœur depuis plus d’un an.

La sœur de Price, Shanrae Price, a rendu public l’appel de sa famille à savoir où se trouvait sa sœur, ce qui a amené les gens et les médias à se demander ce qui était arrivé à Kelly Price.

La famille de Price aurait déclaré à la police que son mari empêchait ses enfants de la voir, ce qui a conduit au contrôle initial de l’aide sociale par les forces de l’ordre. Les fans en ligne ont également spéculé que le mari de Price était à l’origine de sa disparition. Mais d’après ce à quoi cela ressemble, Kelly Price va bien et elle se concentre sur sa rééducation.

Dans l’interview avec TMZ, elle a expliqué comment elle est sur le long terme pour se rétablir en raison des dommages internes que Covid-19 a causés à son corps. Elle s’est également rendue sur Instagram avec un message pour ses fans s’inquiétant de son état.

«Merci pour votre amour, votre sollicitude et vos prières», a-t-elle écrit. «Je les apprécie vraiment et vous tous qui les avez sincèrement fait. Ils ne sont pas perdus pour moi. Je promets. Je retourne dans le réconfort et le silence où je peux donner la priorité aux choses et c’est être restauré pour être en bonne santé et être entier.