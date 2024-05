Kate Middleton révèle ce qu’elle n’aime pas le plus chez le prince William

Kate Middleton, qui a récemment annoncé sa lutte contre le cancer, a révélé quelle était l’habitude de son mari, le prince William, qui l’agaçait le plus. Lors de la célébration de leur anniversaire de mariage, cette habitude a été révélée et a conduit la princesse à “gronder” son mari à plusieurs reprises, notamment pour éviter que ses enfants ne suivent son exemple.

L’habitude qui irrite le plus Kate est celle de William qui mange des pizzas sur les canapés de la maison. La princesse a exprimé à plusieurs reprises son dégoût pour cette pratique, craignant que les canapés ne soient tachés. Malgré ses tentatives pour corriger ce comportement, il semble que le prince n’ait pas réussi à changer cette habitude bien ancrée.

“Je déteste qu’il mange de la pizza sur les canapés. Cela peut les tacher“, a avoué la princesse lors de diverses conversations au cours de ses engagements royaux. Elle a ajouté qu’elle avait essayé à plusieurs reprises de corriger ce comportement, mais sans succès jusqu’à présent. Il semble qu’il s’agisse d’une habitude bien ancrée chez William, qu’il est difficile de changer.

La princesse n’a pas hésité à exprimer son mécontentement à l’égard de son mari, lui disant même : “Tu es un cauchemar“. Depuis son enfance, le prince William adore déguster une délicieuse pizza en regardant la télévision sur les canapés de la maison. Si cette pratique peut sembler normale, sa femme, elle, ne la supporte pas.

Ces derniers jours, le couple a également célébré le sixième anniversaire de leur fille Charlotte. Sur sa page Instagram, Kate Middleton a partagé une photo prise par elle-même pour féliciter sa fille pour cette occasion spéciale. La famille royale continue de montrer son unité et son amour alors qu’elle fait face à des défis personnels et qu’elle célèbre des moments de joie ensemble.

Malgré cette légère différence de coutumes, le prince William et Kate continuent de construire une relation solide et une famille heureuse. La princesse s’est révélée être d’un grand soutien pour son mari dans sa lutte contre le cancer, et ensemble ils font face aux défis avec courage et détermination. L’histoire d’amour entre le prince William et Kate Middleton continue de captiver le monde, et bien qu’il y ait de petites différences dans leurs habitudes quotidiennes, leur engagement et leur amour l’un pour l’autre prévalent.