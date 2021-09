Kate Middleton et la robe avec laquelle elle a fait les compliments de Daniel Craig à l’avant-première de James Bond

La créatrice et épouse de David Beckham a accordé une interview pour un podcast dans lequel elle révèle pourquoi elle ne mange pas de viande et quel est son régime alimentaire.

Victoria Beckham a une vraie fortune et pourrait être l’un des visages habituels de n’importe quel restaurant du monde. Cependant, ses goûts gastronomiques stricts et uniques font que l’expérience n’est pas à son goût et il considère même que «pour la plupart des restaurants je suis le pire cauchemar».

Dans une interview pour le podcast ‘River Cafe Table 4’, la chic des Spice Girls a parlé de son alimentation, des aliments qu’elle mange chaque semaine et du fait qu’elle n’aime pas vraiment aller dans les meilleurs établissements ou manger des plats qui en demandent beaucoup. de la nourriture.

«Je suis très pointilleux sur l’alimentation. J’aime les aliments préparés de manière très simple, sans beurre, sans huile, sans sauces…», a- t-elle avoué.

«Ce que j’aime le plus, c’est du poisson frais et propre cuit au four avec des légumes cuits à la vapeur et du vinaigre balsamique comme garniture», a-t-elle poursuivi. Un plat très simple qui est loin de ce que les chefs les plus prestigieux du monde ont habituellement à leur carte.

Pour cette raison, Victoria estime qu’elle est «ennuyeuse quand il s’agit de nourriture», et que parmi ses amis se trouve un Gordo Ramsay avec une grande renommée internationale pour son talent en cuisine.

«Gordon dit toujours que David et moi sommes les gens les plus disciplinés quand il s’agit de manger. Mais si je bois un verre, je peux être un invité très amusant»

Et c’est que manger sainement et faire du sport font partie de son quotidien, même si le plus surprenant est qu’il a pris la décision de ne pas manger de viande alors qu’il n’avait que 7 ans : «J’étais en classe quand ils m’ont dit comment des hamburgers ont été faits, et depuis donc je ne suis pas revenu pour goûter la viande», a- t-elle déclarée.

«Je ne prends pas non plus de produits laitiers, mais je mange du poisson et je mange de manière très équilibrée. Mes enfants mangent de la viande et il n’y a pas de problème, c’est une décision personnelle», a-t-elle ajouté.

L’huile et le beurre ne font pas partie de votre alimentation, mais ils contiennent des «graisses saines» telles que l’avocat ou les fruits secs, en particulier les noix.

«Je ne refuse rien, mais c’est comme ça que je suis. C’est une façon de prendre soin de moi. Quand j’étais petite j’avais une peau fatale et tout s’est résolu quand j’ai commencé à manger sainement», a-t-elle insisté.

Même de temps en temps, il recourt aux glucides pour obtenir un peu de joie gastronomique, bien que dans son cas aussi pour cela, cela soit particulier : «J’aime avoir un toast de grains entiers avec du sel, je préfère le salé au sucré».