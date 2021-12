Kate Middleton en a marre que le prince William ruine son image

Kate Middleton et le prince William forment un mariage solide et stable depuis une décennie. Cependant, le couple a également des problèmes qui, bien qu’ils ne soient pas connus du public, affectent leur relation.

Récemment, il a été révélé que le mode de vie et les amitiés du fils de Lady Di ont commencé à bouleverser la duchesse de Cambridge, qui en a marre que son mari nuise à son image.

Le prince William et ses scandales

Selon des articles de presse, le prince William a été surpris en train de danser à Bournemouth, attirant l’attention d’une autre femme qui n’était pas sa femme.

Cet événement survient presque au même moment où la presse britannique a affirmé que le petit-fils de la reine Elizabeth tenait le bras d’une mystérieuse fille lors d’une «soirée d’enfants» à Boujis, à Londres, récemment.

Ce n’est pas la première fois que le prince William est impliqué dans un scandale ou une affaire présumée qui affecte la réputation de leur mariage et laisse Kate Middleton dans une très mauvaise passe, alors on dit qu’elle est furieuse contre son mari.

Selon un témoin consulté par le journal ‘Express’, Kate Middleton en a tellement marre du comportement inapproprié de William et de son train de vie scandaleux qu’elle lui a lancé un ultimatum, car elle estime que cela affecte son image et la rend ridicule.

«Elle a affronté pendant des années des filles qui se jetaient sur son petit ami et pendant un moment elle l’a trouvé drôle et même flatteur. Mais après son récent comportement, elle lui a lancé un ultimatum et lui a dit qu’à chaque fois qu’il se comportait comme ça en public, il le rabaissait. son image et la sienne», a assuré un proche de la famille royale.

Dans le passé, la duchesse de Cambridge était surnommée par la presse étrangère «Waity Katie» ou «La patiente Katy», pour sa nature docile et accommodante avec le prince William lors de leur parade nuptiale. Alors cette fois-ci, elle ne va plus se permettre un surnom désobligeant.

«Elle lui a dit qu’elle n’était pas prête à être traitée comme un paillasson et que son comportement insouciant affectait son image. Kate lui a fait une bonne affaire. Dans le passé, elle avait toujours laissé tomber des choses comme ça, mais cela dérangeait vraiment elle», a expliqué le témoin.

Un ami de la famille de Kate a ajouté: «Kate a dépassé toutes les rumeurs et s’est juste moquée d’elles, mais quelque chose s’est cassé, récemment, en elle. Middleton était irritée quand elle a lu leur flirt à Bournemouth et n’a pas aimé ça. et encore moins entendre à propos de la blonde avec qui il s’est retrouvé sur la piste de danse de Boujis.»

La maîtresse présumée du prince William et ses amis occasionnels

Il convient de mentionner qu’il y a quelques années, le prince William avait également une relation amoureuse avec une amie de Middleton, Rose Hanbury, qui s’est retrouvée exclue de tout le cercle social de la famille royale après la prétendue romance qui n’a jamais été prouvée.

Le fils de Diana a de nouveau été surpris en train de faire la fête et dans des réunions socialisant avec des femmes sans la présence de sa femme après cet événement sans trop se soucier de son fluage dans la presse, puisque William a été photographié, avant la pandémie, dans un bar de Londres très bavard avec un jeune femme.

Kate et William ne se sont séparés qu’une seule fois, c’était en 2017, alors qu’ils sortaient encore ensemble et c’était leur seule rupture. Depuis peu de temps après cela, ils ont repris leur relation et sont arrivés à l’autel en avril 2011.