Kate Middleton aurait pu être une experte de la mode si elle n’avait pas épousé le prince William

Étant l’une des femmes royales les plus reconnues pour sa beauté et son grand style, Kate Middleton voulait poursuivre son rêve d’être une grande créatrice de mode après avoir obtenu son diplôme universitaire, et bien sûr, bien avant d’épouser le prince William d’Angleterre.

Pendant sa jeunesse, l’actuelle princesse de Galles a étudié l’histoire de l’art à la prestigieuse université de St Andrews, où lors de l’un des événements caritatifs organisés par l’école, elle a modelé des pièces audacieuses qui ont mis en valeur son incroyable silhouette. C’est aussi là qu’il a rencontré l’amour de sa vie, commençant leur longue cour au début de 2003.

Après cela, Kate s’est consacrée à travailler dans l’entreprise familiale appelée Party Pieces, une entreprise qui organise des fêtes et des événements.

Elle était en charge des domaines de la photographie, du marketing, de la production et de la conception des catalogues. Cependant, plus tard, elle obtiendrait un poste d’acheteur d’accessoires pour la boutique de Jigsaw.

Middleton a travaillé à temps partiel pendant deux ans jusqu’en 2007, où elle s’est démarquée pour être une employée très respectueuse et amicale avec le reste du personnel.

Bella Robinson, l’une des créatrices de la marque, a déclaré à la presse britannique des années plus tard que Kate avait été une travailleuse acharnée à l’époque.

De même, la princesse a eu l’illusion de créer une ligne exclusive de vêtements et d’accessoires pour enfants, qui ont été sa grande inspiration, à distribuer par l’intermédiaire de l’entreprise de ses parents. Pour cela, la firme anglaise de Viyella lui apporta l’aide nécessaire, réalisant l’une de ses grandes ambitions.