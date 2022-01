Kate et William pourraient déménager dans un vieux château abandonné

Chrissy Teigen est sobre depuis six mois, et «plus heureuse et présente que jamais».

La star a marqué le coup en postant un touchant message sur Instagram, dans lequel elle fait l’éloge de sa sobriété.

«Six mois sans alcool. Honnêtement, c’est un peu naze de le dire, parce que même si je ne ressens pas de besoin à l’heure actuelle, le temps n’est pas passé si vite. Je ne serai pas aussi excitée avant d’avoir atteint un palier plus important, comme cinq ans, et parfois je ne sais même pas si je ne reboirai pas un jour. Je ne sais pas ce que je fais, mais je sais quelques trucs : j’ai de l’énergie à revendre, moins d’anxiété (plus de benzos !) et je suis plus heureuse et présente que jamais», a-t-elle publié.