Kate Beckinsale s’affiche dans une robe transparente sexy avec une fente sur les jambes

Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste (TPMP) ont l’habitude d’aborder des thèmes qui leur tiennent très à coeur. En cette fin de semaine, ils ont fait des confidences très touchantes sur le témoignage poignant de Camille Lellouche.

Il y a quelques jours, Camille Lellouche a révélé avoir subi des violences conjugales. Pour TF1, elle s’est exprimée sur l’horreur qu’elle avait vécue à cause de son ex compagnon. Ce vendredi 3 décembre, les chroniqueurs de TPMP ont abordé le sujet.

Dans un 1er temps, c’est Ludivine Retory qui s’est exprimée sur le drame qui a aussi touché sa famille. La chroniqueuse de TPMP a débuté : «Je suis issue d’une famille où ma mère a vécu des violences de la sorte«.

Elle a aussi ajouté : «Elle a d’ailleurs failli tuer mon père quand ils se sont séparés. Ce témoignage pour moi est exceptionnel. Avec la place qu’elle tient aujourd’hui dans l’espace public, on a besoin que des personnes idolâtrées et adulées par des jeunes aient ce type de propos«.

Avant d’ajouter aussi : «Et qu’ils portent un peu la main sur notre épaule en disant : ‘T’inquiète pas, je sais que ce que tu vis. Tu vas voir, tu peux y arriver et t’en sortir‘».

La chroniqueuse de TPMP a aussi souligné : «C’est grâce à sa mère qu’elle a pu s’en sortir. Merci à Camille Lellouche». De son côté, Maxime Guény a salué le courage de la chanteuse d’en «parler à une grande heure d’écoute«.

Maxime Guény a d’ailleurs poursuivi : «Ce n’est pas les campagnes gouvernementales qui libèrent la parole. Mais c’est ce genre de témoignage. On se reconnait. C’est une parole, sincère, vraie juste«.

De son côté, Maëva Anissa (TPMP) a confié : «J’avais remarqué avant que Camille Lellouche ne fasse son interview c’est que le genre de femmes attirées par ce genre d’hommes là sont celles qui ont des relations conflictuelles avec leur papa».

La chroniqueuse de TPMP a révélé : «Quand j’ai creusé par rapport à Camille Lellouche c’est ça. A l’âge de 11 ans elle n’a plus jamais revu son papa. Elle avait des relations conflictuelles avec. (…)».

Camille Lellouche a déclaré, d’après les propos rapporté par Télé Loisirs : «Ça commence petit à petit. Tous les jours, il te dit : « Je t’aimerais toujours plus que tout au monde, même plus que tes parents…»‘»

«Et puis quand il commence à être violent, il te dit que tu es une merde : «Sans moi, t’es vraiment rien». Et il te le dit 42 fois par jour. Tu sais que non, mais au bout d’un moment, tu n’as plus de force«.

Celle qui a aussi ému les chroniqueurs de TPMP a poursuivi : «Tu te fais battre, on t’humilie. J’avais envie de vomir 7 jours sur 7. Au sujet des relations avec son père, Camille Lellouche a raconté : «Mon plus grand regret, et le sien, c’est notre incompréhension«.

Avant d’admettre : «On ne se comprend pas. On s’aime très fort et on a une pudeur qui est assez liée à notre culture. Il a quand même une fierté et un ego très mal placés. J’ai dit à mon père d’aller se faire voir», rapporte Mcetv