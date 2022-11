Karin Benzema lâche enfin la vérité : «Il ne m’a pas salué pour avoir remporté le Ballon d’Or…»

Karin Benzema est entrée dans l’histoire en remportant le Ballon d’Or 2022 après une saison 2021-22 de rêve, au cours de laquelle l’attaquante française a été indispensable au Real Madrid pour remporter le championnat d’Espagne et la Ligue des champions.

46 buts au total dans cette campagne ont couronné l’attaquant lyonnais. «Je ne voulais pas quitter le football avant d’avoir remporté le Ballon d’Or», a-t-il déclaré à Telefoot , précisant que gagner était une obsession.

Et dans ce sens, et faisant partie d’un club fermé de vainqueurs, on a demandé à Benzema si Cristiano Ronaldo l’avait salué ou félicité. Et la réponse surprenante :

«Non, pas encore. Cela ne se passe pas bien, après tout ce qui a été dit sur la relégation de Benzema pour avoir donné de l’importance à Cristiano, à l’époque où ils étaient ensemble au Real Madrid.

Benzema, étant l’un des plus anciens Ballon d’Or (plus de 34 ans), sait qu’il est un modèle pour les jeunes : «Je représente beaucoup de jeunes, qu’ils soient issus des quartiers ou non. Un exemple pour le Avec Zizou, on a un peu parlé d’être exemplaire et qu’à chaque fois qu’on sort sur le terrain on pense à tout ce qui nous entoure et pas qu’au ballon».

Pourtant, et malgré ce doux moment, Benzema a débuté cette saison 2022-23 de manière sereine, avec peu de matchs et peu de buts dus aux blessures :

«Je vais bien, j’ai un peu mal. C’est normal après la grand nombre de matchs, je serai apte à jouer pour l’équipe nationale. Il n’y a pas de problème avec ça. J’avais des douleurs musculaires. Je pourrais jouer, mais je n’aime pas le faire quand je ne suis pas à 100 %. Je me suis bien préparé physiquement, il n’y a pas de problème. J22 contre l’Australie, mais on verra si je débute (rires).»

Benzema arrivera à la Coupe du monde avec juste ce qu’il faut, ayant pris soin de lui ces derniers temps en championnat d’Espagne et en Ligue des champions avec le Real Madrid, malgré le démenti de la presse.

«C’est une fierté de représenter la France dans le tournoi” a-t-il déclaré à propos de jouer en équipe nationale, dans laquelle il est revenu après une longue absence.

«Tous les joueurs français pensent la même chose : sur le papier, nous sommes les meilleurs (du groupe D). Il ne faut pas se cacher car nous avons beaucoup de talent dans cette équipe.

Nous sommes favoris comme l’Espagne ou l’Argentine. Nous sommes un groupe. les matchs sont des finales, donc vous devez gagner tous les matchs. Et puis plus nous nous rapprochons, plus vous pouvez penser : ‘Nous devons gagner’».