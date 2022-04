Karim Benzema zappe Pelé : «C’est le meilleur footballeur brésilien de tous les temps…»

Après avoir travaillé avec lui pendant trois saisons au Real Madrid, José Mourinho connaît des détails sur la personnalité de Cristiano Ronaldo en tant que compétiteur dans le monde du football. Et c’est pourquoi, lors de son passage en tant qu’analyste pour talkSPORT, on lui a posé une question assez curieuse sur l’éternel débat avec Lionel Messi.

«Est-ce qu’il (Cristiano) se met en colère quand les gens lui disent que Messi est meilleur ?» C’est ce qu’ils lui ont demandé, dans un exercice publié (2021) sur la chaîne YouTube qu’ils ont sur talkSPORT.

Et l’entraîneur portugais, qui a été champion de la Ligue, de la Coupe et de la Supercoupe avec CR7 dans l’entité madrilène, a répondu : «Non, je ne pense pas. Je ne le crois pas».

«Je pense juste que les critiques le motivent. Je pense qu’il a le sentiment que si les gens le critiquent, c’est à cause de qui il est et de tout ce qu’il a fait. Cela l’a comme motivation supplémentaire. En tant qu’adversaire, je pense qu’il faut se taire et ne pas dire de mal de lui car ce sera toujours plus de motivation. Tout le monde connaît le genre de footballeur qu’il est. Et c’est mentalement c’est vraiment très fort.

Plus que le duel direct avec Messi, The Special One a partagé que ce qui continue d’émouvoir une figure de la stature de Cristiano est de continuer à faire grandir son héritage dans l’histoire du jeu :

«Qu’est-ce qui le motive ? Je pense que les enregistrements. C’est une légende. Il fait partie de ces grands noms qui restent à jamais dans l’histoire du football. Il se motive avec des chiffres et de nouvelles choses.

Il est clair que la comparaison et la compétition avec Messi sont inévitables car ce sont les deux seuls joueurs de toute l’histoire à avoir duré si longtemps au sommet.

Cependant, Cristiano va plus loin dans la recherche de sources de motivation. Il pense à tout l’héritage qu’il laissera dans le monde du sport et pas spécifiquement dans les combats personnels. Ou du moins c’est ce que Mourinho a ressenti lorsqu’il a partagé avec lui.