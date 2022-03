Karim Benzema surprend tout le monde pour son avenir : «Dans ma tête…»

Seul Kylian Mbappé a été sauvé. Les autres non. Lionel Messi, Neymar, Mauricio Pochettino (DT), Leonardo (directeur sportif) et Nasser Al Khelaifi ont été sifflés et hués par la plupart des supporters du PSG qui ont assisté au match de Ligue 1 face à Bordeaux.

Ceci en signe d’agacement et de mésentente après ce qui s’est passé en UEFA Champions League contre le Real Madrid (retours en force incroyables dans la dernière demi-heure de la série).

A l’issue de la rencontre, qui s’est terminée 3-0 en faveur des Parisiens, Mauricio Pochettino s’est adressé aux médias. Et comme c’est logique, l’entraîneur argentin n’a pas pu cacher sa tristesse.

Bien qu’il ait compris la colère et la frustration des adeptes (parce qu’il les partage), Poche a admis que cela l’attristait de vivre dans un environnement aussi défavorable dans sa propre maison.

«C’était un match difficile, avec des circonstances qui étaient également difficiles. L’équipe a bien réagi, de manière professionnelle. La situation actuelle n’est pas la meilleure. Nous sommes satisfaits du résultat.

Au niveau du contexte (environnement), je l’ai pris à regret. Je pense que nous tous qui aimons le PSG partageons ce sentiment après l’élimination, qui est la douleur. Je suis attristé par ce que j’ai vécu aujourd’hui.»

«Je pense que les joueurs seront toujours touchés et nos fans aussi. Je comprends que vous soyez aussi déçu et vraiment frustré. Nous sommes tous ensemble, et c’est un sentiment que nous partageons.

Nous sommes les protagonistes de l’histoire, nous devons donc assumer nos responsabilités. C’est le football et il faut le comprendre. Maintenant, nous devons capitaliser sur cette expérience pour être meilleurs à l’avenir.

Maintenant, l’objectif est de bien boucler la saison et de gagner le championnat : «C’est le plus important maintenant. Nous devons nous concentrer sur la victoire. Nous sommes tous déçus après le match de Ligue des champions, mais nous ne pouvons pas arrêter de faire ce que nous devons faire.

C’est une question de respect et de responsabilité. La responsabilité est d’assumer la responsabilité de ce qui s’est passé. Mais il est impossible de changer le passé et ce que nous impactons, c’est l’avenir».