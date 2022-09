Karim Benzema sort de son silence : «Je le jure. C’est le seul attaquant pour qui j’accepterais d’être sur le banc…»

Le Bayern Munich traverse la plus longue série sans victoire en Bundesliga depuis 2001. Dans cette crise de résultats négatifs, Sadio Mané est doigté comme l’unique responsable, mais Amara Traoré a pris sa défense.

L’international sénégalais, transféré de Liverpool aux Bavarois cet été en échange de 41 millions d’euros, déçoit en ce début de saison, avec un bilan de 3 buts en 7 matches et 5 buts en 11 matches au total, dont la Ligue des champions (0 but), la Coupe (1 but dans une victoire) et la Super Coupe (1 but, mais une défaite 3-5 contre le RB Leipzig). L’Africain n’a pas marqué lors des cinq derniers matches.

Le moment de Sadio Mané n’est pas célèbre, mais Amara Traoré, l’ancien sélectionneur du Sénégal, a demandé du temps pour que son compatriote montre sa valeur. «Sadio Mané n’est pas un robot. C’est un humain qui est maintenant arrivé à une autre ligue et qui est confronté à un nouvel environnement. Cela demande un temps d’adaptation. C’est un champion résilient, il n’y a qu’un retard à l’allumage, mais le Bayern peut être serein», a déclaré l’entraîneur sénégalais.