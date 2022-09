Karim Benzema sort de son silence : «Je le dis et j’insiste. C’est le meilleur footballeur…»

Karim Benzema a toujours mis en avant le lien qu’il avait avec Cristiano Ronaldo. Et il a également dit que, lorsqu’on parle de football, Lionel Messi doit être mentionné.

Cependant, l’actuel patron offensif du Real Madrid a clairement indiqué depuis un certain temps que, selon lui, le plus grand de toute l’histoire est une autre légende très spéciale.

En passant en revue certaines interviews que l’international français a données, nous trouvons une déclaration dans laquelle il a confirmé que, comme Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sánchez et Pierre-Emerick Aubameyang, il pense que Ronaldo Nazário est le meilleur footballeur qui ait jamais existé.

«Quand j’étais plus jeune, la façon dont il (Ronaldo Nazário) jouait m’a influencé. Pour moi, c’est le meilleur avant-centre et le meilleur footballeur de tous les temps», a déclaré l’ancien Lyonnais, selon des propos qu’il a lâchés dans une interview (2016) avec le site Bwin et qui ont été recueillis par les médias officiels du Real Madrid.

«Je vois des vidéos de lui et j’essaie de faire ce qu’il a fait, mais ce n’est pas facile. Il est impossible d’obtenir certains des mouvements qu’il a faits», a-t-il conclu.