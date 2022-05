Karim Benzema : «Si je gagne le Ballon d’Or…»

Le Real Madrid a remporté sa quatorzième Ligues des Champions ce samedi à Paris contre Liverpool grâce à un but de Vinicius à la 58e minute. Fede Valverde réagi.

L’autre grand protagoniste de la finale était le gardien blanc, Thibaut Courtois, qui a réalisé jusqu’à cinq énormes arrêts aux attaquants de l’équipe. équipe rouge Salah et Mané, deux en première mi-temps et trois en seconde.

Le match a commencé avec 30 minutes de retard en raison de problèmes de sécurité causés par des supporters anglais à l’entrée du Stade de France, théâtre du match.

A la 43e minute, l’arbitre a annulé un but de Benzema pour hors-jeu après consultation de la VAR. Liverpool a essayé jusqu’au bout, mais la défense blanche a imposé sa puissance et a tenu le résultat jusqu’au bout.

«Liverpool est une grande équipe et nous avons souffert. Aujourd’hui, je suis allé aux toilettes plus de fois que dans toute ma vie. Mais bon, nous sommes entrés calmement dans le jeu avec l’aide des vétérans. Maintenant, je veux le célébrer avec ma famille, avec ma femme et mon père, qui ont toujours été là.», Valverde pour Movistar.