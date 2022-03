Karim Benzema répond : avez-vous fait votre meilleur match contre le PSG de Messi, Neymar et Mbappé ?

Il sait qu’il a joué dans une performance historique et que des millions de madridistas n’oublieront jamais ce qu’il a réalisé contre Lionel Messi du PSG, Neymar et Kylian Mbappé. Cependant, Karim Benzema n’est pas si sûr que ce soit son meilleur match en tant que joueur du Real Madrid.

Si c’est pour des objectifs et des émotions, peut-être que oui. Même s’il se souvient beaucoup de sa performance en finale de l’UEFA Champions League 2018. Le duel à Kiev face au Liverpool de Jürgen Klopp.

«Meilleure correspondance? Je ne sais pas, car je me souviens aussi de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Si c’est le cas, c’est à cause des buts, parce qu’il y a 3 buts dans un match très important, dans un retour, on a perdu 1-0, si les buts étaient cumulés c’était 2-0. Je pense que c’était un très grand match pour moi, mais aussi pour tous les joueurs», a répondu KB9, dans une interview à Real Madrid TV.

Une soirée dont il se souviendra à jamais : «Je n’ai pas revu tout le match, mais j’ai vu les occasions et les buts. Je pense que c’était une soirée inoubliable à cause du classement, de l’ambiance, des buts et du retour».

Et bien qu’il sache qu’il monopolise les couvertures, KB9 soutient que rien n’aurait été possible sans ses coéquipiers et ses fans : «Je suis heureux et fier. Mais c’est pour toute l’équipe, c’est l’effort de chacun. L’équipe, les gens qui étaient sur le terrain, les gens qui ne sont pas entrés sur le terrain et qui aident aussi leurs coéquipiers. Aussi les entraîneurs, les fans à l’extérieur. Avec tout cela, ce fut une nuit magique pour tout le monde.»