UEFA : «Pour moi, le plus important à chaque fois, c’est de…», la réaction de Karim Benzema

Onvoitout vous dit quels sont les plans de Piqué et Clara Chía, la nouvelle illusion du footballeur qui n’a que 23 ans.

Deux mois après que Piqué et Shakira ont confirmé qu’ils se séparaient, le footballeur est réapparu avec une autre femme. Il est amoureux de Clara Chía, une jeune fille de 23 ans avec qui il marche main dans la main et avec qui il n’hésite pas à embrasser devant des centaines de personnes.

Ils ne veulent pas le cacher, mais plutôt crier sur tous les toits qu’ils veulent que leur histoire d’amour fonctionne. Une idée qu’ils entretiennent désormais, juste au moment où il a été confirmé que leur relation va de mieux en mieux.

Le couple a partagé une soirée ce mardi dans un restaurant de Barcelone, où ils sont allés ensemble pour profiter de la compagnie de l’autre. Sans crainte d’être vu, le Catalan a choisi, selon le paparazzi Jordi Martín, la terrasse d’un emplacement central à Barcelone.

Ils veulent prendre leurs débuts avec un naturel total, bien que cette attitude soit nouvelle, depuis le week-end dernier lorsqu’ils ont assisté au mariage de quelques amis ils ont demandé de saisir les téléphones portables des invités. Ils étaient réquisitionnés dans une boîte et à leur sortie on les restituait.

«Il a demandé au marié que tous les invités lui remettent leur portable pour éviter les photos indiscrètes, Clara avait l’air très à l’aise car presque tous (y compris le marié) sont des collègues de Kosmos, la société de Piqué», a expliqué le photographe.

Piqué et Clara se sont rencontrés dans une boîte de nuit à Barcelone, où elle travaillait comme serveuse et d’après ce que raconte son entourage à Vanitatis «ça a été un coup de cœur immédiat».

Mais, comment Shakira fait-elle face à cette nouvelle ? Bien que ces dernières heures, elle ait été vue jouer au tennis avec ses enfants et quelques amis, avec qui elle essaie de se déconnecter, la vérité est qu’elle est triste et choquée par cette nouvelle qui fait déjà la une des journaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne.

Le Colombien n’a pas voulu commenter le pas franchi par Piqué pour reconstruire sa vie, puisqu’il préfère ne pas attiser la polémique et ne pas donner son avis, du moins pour l’instant. Qui sait si à l’avenir il écrira une chanson avec des paroles qui s’adressent à son ex, avec qui il est actuellement en litige.

Il convient de noter qu’en avril, deux mois avant qu’il ne soit confirmé que leur relation avait explosé, la chanson de l’artiste «Je vous félicite» est sortie. Un sujet plein de messages qui, même si elle n’a pas dit qu’ils tiraient sur son ex, maintenant il y a ceux qui n’en doutent pas.

«Pour te compléter, je me suis brisé en morceaux. Ils m’ont prévenu mais je n’ai pas écouté. Je me suis rendu compte que le vôtre est faux. C’est la goutte qui a brisé le verre. Ne me dis pas que tu es désolé. Cela semble sincère, mais je vous connais bien et je sais que vous mentez. Je vous félicite, comme vous agissez bien. Je n’ai aucun doute là-dessus», ont déclaré les paroles, une chanson qui dépasse déjà les 300 millions de vues.