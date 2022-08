«Karim Benzema nous a dit qu’il…», Valverde après la victoire du Real Madrid face à Almeria

Sadio Mané a illuminé Anfield pendant six années chargées de trophées, son départ marquant la fin d’une époque, mais il n’a pas tardé à montrer son appréciation continue pour le club, son personnel et ses joueurs.

Débarqué au Bayern Munich cet été, Sadio Mané n’a gardé que de bons souvenirs de son passage à Liverpool. L’ex-attaquant de Liverpool n’a pas oublié les employés du club de la Merseyside.

«Sadio Mané a envoyé 150 colis aux employés de Liverpool, de la femme de ménage jusqu’au gardien. Chacun d’eux ont reçu un chocolat représentant un portrait de Sadio Mané et une carte manuscrite.», a révélé le journaliste allemand, Christian Falk, dans un tweet posté sur son compte officiel.

TRUE✅ Sadio Mané sends 150 packages to the employees of @LFC from the cleaning lady to the security guard, everyone gets a chocolate with a portrait of Sadio and a handwritten card #PodcastBayernInsider

— Christian Falk (@cfbayern) August 14, 2022