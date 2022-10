Karim Benzema : «Mes débuts au Real Madrid ont été très difficiles car j’étais…»

Dans un entretien accordé à GQ, Karim Benzema, le footballeur du Real Madrid, qui a récemment remporté le Ballon d’Or, s’est confié sur ses débuts, sa famille, ses rêves et le club de sa vie.

Karim Benzema a parlé du Ballon d’Or : «Depuis que je suis enfant, c’est l’un de mes grands objectifs et de mes rêves. Ce n’était pas quelque chose auquel je pensais tous les jours, ne pensez pas que je suis allé à l’entraînement parce que je voulais gagner le Ballon d’Or.

Mais ça a toujours été dans ma tête, depuis que je suis gamin. J’ai grandi avec la génération que Zizou et Ronaldo du Brésil ont formé. Ils ont gagné le Ballon d’Or. Et c’était comme ça, j’ai J’ai appris à aimer le football en les regardant. Pour moi, c’est un objectif depuis que je suis petit, plutôt un rêve.

L’année dernière, j’ai terminé quatrième, j’étais parmi les finalistes, mais je n’avais pas gagné les grands trophées collectifs. Cette année, j’ai “J’ai tout gagné. J’ai fait une excellente saison, alors j’espère que je gagnerai.” Quelque chose qu’il classe comme “un rêve de plus qui se réalise”».

Karim est un homme d’objectifs : «Mes débuts au Real Madrid ont été très difficiles car j’étais très jeune et je me sentais très seul. J’essaie de réaliser tous mes rêves, du moins en ce qui concerne ma carrière. Ce dont j’ai rêvé, je le réalise», a-t-il déclaré. Pour lui, «être le meilleur, c’est plus que marquer des buts».

À propos de ses héros d’enfance

«Je dirais que mes héros sont mon père et ma mère. Pourquoi ? Parce qu’ils ont passé un très mauvais moment, vraiment mauvais. Si on parle de héros, les miens sont mon père et ma mère. Je n’avais pas de footballeur comme un exemple à suivre.

Je ne vais pas vous dire que j’ai toujours réussi tout seul, mais venant d’où je viens, il fallait que j’excelle dans quelque chose. Comme j’avais un peu plus de talent pour le football, j’ai tout ce que j’ai pu pour réussir. A 15 ou 16 ans j’ai commencé à m’inspirer de Ronaldo, Zidane et d’autres pour apprendre, mais je n’ai jamais dit : «Je veux être comme lui».

Bien qu’il essaie toujours de s’améliorer et d’être le meilleur, il sait que le vestiaire est très important dans le football. «Il ne s’agit pas d’être le meilleur. Pour moi, dans un sport d’équipe comme le football, ça ne sert à rien de se dire : ‘Je dois être le meilleur’. On ne peut pas y arriver seul. C’est impossible. On n’évolue que si ceux qui t’entourent t’aident à être meilleur, et si tu les aides aussi, à marquer des buts, à gagner des matchs».

L’humilité à l’état pur : «Pour mes parents, mon père et ma mère, le fait que j’étais footballeur professionnel suffisait déjà. Être professionnel, et que le reste vienne tout seul, aussi simple que cela. Mon objectif, mon but, c’est essayer d’être le meilleur possible sur le mien.»

Il a également parlé de sa relation avec ses enfants, dans laquelle il a souligné un moment de football avec son fils Ibrahim. «Il est super bon au foot, mais quand je m’entraîne avec lui, je ne suis pas toujours très gentil. S’il ne m’écoute pas quand je le dépasse, le contrôle, etc., je fais comme si on jouait vraiment au foot.

Je m’en fous “papa, je vais pleurer” ou “je suis triste”. Ce genre de chose. Ça me fait drôle parce que mon père était pareil avec moi. C’est comme ça que je me rapporte à mon fils, bien qu’à la fin de l’entraînement je lui fasse un câlin s’il l’a mérité», a-t-il avoué.