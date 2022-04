Karim Benzema : l’impressionnant investissement que fait la star en matière d’habillage

Les diamants sont éternels! Au fil des ans, la vie amoureuse de Kim Kardashian s’est accompagnée d’amour et de bagues de fiançailles mémorables. Voici ses trois bagues de fiançailles.

Avant ses débuts sur Keeping Up With the Kardashians, la native de Californie s’est mariée avec le producteur Damon Thomas à l’âge de 19 ans. Le duo, qui avait une différence d’âge de 10 ans , s’est marié pendant trois ans jusqu’à ce que Kardashian démissionne en 2003.

Près d’une décennie plus tard, le magnat de la beauté s’est fiancé à Kris Humphries en 2011 à la suite d’une romance éclair. Kardashian et Humphries se sont mariés en 2011. Après 72 jours de mariage, le couple s’est séparé et elle a demandé le divorce en octobre 2011. Leur divorce a été finalisé en avril 2013 à la suite d’une longue bataille judiciaire .

La star de télé-réalité a révélé plus tard qu’elle se sentait obligée de marcher dans l’allée alors qu’elle n’était pas sûre de sa relation avec l’athlète. «Je me suis dit : ‘OK, on filme ça pour une émission de télévision. Si je pars, je serai connue pour toujours comme la mariée en fuite. Ça va être une énorme blague, et je pense que j’ai juste eu froid aux pieds», se souvient Kardashian lors de l’ épisode de réunion de KUWTK en juin 2021.«Je pensais que j’allais laisser tomber tout le monde».

Elle a ajouté: «Le spectacle nous a payé, évidemment, des frais pour filmer le spectacle. J’ai pris tous mes frais et probablement ceux de Kris parce que je voulais un mariage plus important que ce qu’ils allaient payer. J’ai donc utilisé tout notre argent de production pour le mariage. Donc, si c’était, genre, faux, j’aurais économisé mon argent !»

L’histoire de Kardashian et Kanye West

Au milieu de son divorce désordonné avec Humphries , Kardashian a déclenché des rumeurs de romance avec son ami de longue date Kanye West. Le couple a accueilli sa fille North en 2013 et s’est marié en 2014. Ils ont ensuite accueilli un fils Saint en 2015, une fille Chicago en 2018 et un fils Psalm en 2019. En février 2021, le fondateur de Skims a demandé le divorce après près de sept ans de mariage.

Les téléspectateurs de KUWTK ont pu voir la décision de Kardashian de mettre fin à sa relation avec West au cours de la dernière saison de l’émission. «Honnêtement, je ne peux plus faire ça. Pourquoi suis-je toujours dans cet endroit où je suis coincé depuis des années ?», a déclaré la femme d’affaires avec émotion dans un épisode de juin 2021. «Comme, il va et déménage dans un état différent chaque année. Je dois être, comme, ensemble pour pouvoir élever les enfants».

Kardashian a ajouté: «Je ne peux pas faire ça. Il devrait avoir une femme qui soutient chacun de ses mouvements et voyage avec lui et fait tout, et je ne peux pas. J’ai l’impression d’être un putain d’échec. C’est mon troisième putain de mariage. Ouais, j’ai l’impression d’être un putain de perdant. Mais je ne peux même pas penser à ça. Je veux être heureux».

Plus tard cette année-là, Kardashian a commencé à sortir avec Pete Davidson après avoir travaillé ensemble lors de son concert d’animation sur Saturday Night Live. La fondatrice de KKW Beauty a parlé du prochain chapitre de sa vie.

«Pendant si longtemps, j’ai fait ce qui rendait les autres heureux. Et je pense qu’au cours des deux dernières années, j’ai décidé que je vais me rendre heureux», a déclaré Kardashian à Vogue pour leur article de couverture de mars 2022. «Et ça fait vraiment du bien. Et même si cela a créé des changements et causé mon divorce, je pense qu’il est important d’être honnête avec vous-même sur ce qui vous rend vraiment heureux. Je me suis choisi. Je pense que c’est bien de te choisir».

Les bagues de fiançailles !

Trois ans après que Kardashian se soit enfui avec Thomas en 2000, le duo a mis fin à leur mariage. Bien que les détails du carat et du prix soient inconnus, c’est physiquement la plus petite de toutes ses bagues de fiançailles.

Kris Humphries

Le basketteur professionnel a proposé à Kardashian une bague Lorraine Schwartz estimée à 2 millions de dollars. La bague de fiançailles était un diamant taille émeraude de 16,2 carats et deux diamants de 1,8 carat sur le côté.

Us Weekly a confirmé en 2013 que Humphries avait vendu la bague à la maison de vente aux enchères Christie’s pour 620 000 $.

Kanye West

Lors de la proposition du rappeur à Kardashian en 2013, West lui a offert une bague de 15 carats avec un diamant taille coussin. Le cierge magique Lorraine Schwartz a ensuite été mis à niveau vers un diamant de 20 carats, mais était l’un des objets volés lors du vol de Kardashian à Paris en 2016.