Karim Benzema : le Real Madrid a pris une grosse décision pour l’attaquant français

Qui est Clara Chía, la nouvelle petite amie de Gerard Piqué ? L'élève de et le joueur ne cachent plus leur amour. Ensuite, le mode de vie de la femme. Des mois après avoir appris que le joueur de Barcelone avait infidèle Shakira, avec qui il partage deux jeunes enfants, le footballeur n'a plus peur des paparazzi et se promène librement avec sa…