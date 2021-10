Karim Benzema : le français mérite-t-il le Ballon d’Or 2021? Voici la réponse !

Avec la publication de la liste des 30 candidats du Ballon d’Or 2021, le débat fait rage sur qui mérite de rentrer chez lui avec le prestigieux prix.

L’argument de Karim Benzema en tant que vainqueur mérité a pris une autre tournure lorsque l’international français a marqué un but spectaculaire pour aider la France à remporter l’UEFA Nations League il y a quelques semaines. Beaucoup pensaient qu’il en avait fait assez pour mériter cela.

Le tireur d’élite d’élite a fait partie intégrante de son équipe, se classant deuxième derrière le meilleur buteur de la saison dernière avec 23 buts pour le club de la Liga et déjà en tête du classement des buts cette saison.

Il a contribué à 30 buts la saison dernière, sa deuxième meilleure saison devant le but, même si le Real Madrid est resté sans trophée. Il pense qu’il mérite de remporter le Ballon d’Or car c’était son rêve d’enfance de le gagner et comme son idole Ronaldo et Zidane.

Zidane pense qu’il mérite de remporter le prestigieux prix et a déclaré : «Il mérite de remporter le Ballon d’Or. C’est un joueur incroyable», a déclaré Zidane à Téléfoot en France dimanche.

«J’ai eu le grand honneur de l’entraîner. Il sait tout faire sur le terrain. Il est au-dessus des autres. J’espère qu’il pourra être récompensé avec ce Ballon d’Or.»

Le grand brésilien Ronaldo a apporté son soutien derrière lui en le décrivant comme le meilleur attaquant de la planète. «Sans aucun doute, mon candidat au Ballon d’Or est Benzema», a-t-il déclaré.