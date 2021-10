Karim Benzema, le beau geste pour Kylian Mbappé

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or France Football 2021 a été dévoilée et des «invités surprises» prennent la place de certains joueurs très performants durant l’année.

C’est en direct sur la chaîne L’Equipe, vendredi soir, que les 30 nommés pour le Ballon d’Or France Football 2021 ont été dévoilés. Des journalistes du monde entier peuvent désormais choisir entre ces 30 vedettes du football afin d’élire le lauréat 2021.

Un certain Lionel Messi, recordman de BO (6), part large favori devant un Robert Lewandowski qui aurait mérité d’être sacré l’an dernier. Jorginho, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et de l’Euro avec l’Italie, devrait compléter le top 5 avec l’étincelant Karim Benzema.

Les jeunes cracks Kylian Mbappé et Erling Haaland devront finir dans le top 10, comme le quintuple lauréat Cristiano Ronaldo. On retrouve d’autres leaders de la Nazionale, les incontournables Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, le meilleur joueur de l’Euro Gianluigi Donnarumma et Nicolo Barella. Pas de Marco Verratti ni de Federico Chiesa, qui ont davantage brillé que Barella.

Mendy et Oblak, les improbables absences

D’autres vainqueurs de la Ligue des champions avec les Blues sont de la partie: N’Golo Kanté, Mason Mount et César Azpilicueta, à défaut d’avoir Thiago Silva ou Antonio Rüdiger mais surtout… Edouard Mendy !

Un autre gardien ne passe pas le cut, puisque Jan Oblak, pourtant désigné meilleur joueur de la Liga, est absent. Les champions d’Angleterre avec Man City Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez et Raheem Sterling sont dans les 30 pour différentes raisons.

Par contre, les présences de Simon Kjaer, qui s’est distingué durant l’Euro en sauvant la vie de Christian Eriksen, Luka Modric, en fin de parcours au Real Madrid, et Gerard Moreno, brillant avec Villarreal (vainqueur de la Ligue Europa), mais invisible avec la Furia Roja, interrogent. Celle de Neymar était attendue de tous alors que le crack brésilien, malgré tout son talent, ne fait pas partie des 30 joueurs les plus performants de l’année.

Les 30 nommés: César Azpilicueta (Chelsea/Espagne), Nicolo Barella (Inter Milan/Italie), Karim Benzema (Real Madrid/France), Leonardo Bonucci (Juventus/Italie), Kevin De Bruyne (Man City/Belgique), Giorgio Chiellini (Juventus/Italie), Cristiano Ronaldo (Juventus et Man Utd/Portugal), Ruben Dias (Man City/Portugal), Gianluigi Donnarumma (AC Milan et PSG/Italie), Bruno Fernandes (Man Utd/Portugal), Phil Foden (Man City/Angleterre), Erling Haaland (Dortmund/Norvège), Jorginho (Chelsea/Italie), Harry Kane (Tottenham/Angleterre), N’Golo Kanté (Chelsea/France), Simon Kjaer (AC Milan/Danemark), Robert Lewandowski (Bayern/Pologne), Romelu Lukaku (Inter Milan et Chelsea/Belgique), Riyad Mahrez (Man City/Algérie), Lautaro Martinez (Inter Milan/Argentine), Kylian Mbappé (PSG/France), Lionel Messi (Barça et PSG/Argentine), Luka Modric (Real Madrid/Croatie), Gerard Moreno (Villarreal/Espagne), Mason Mount (Chelsea/Angleterre), Neymar (PSG/Brésil), Pedri (Barça/Espagne), Mohamed Salah (Liverpool/Egypte), Raheem Sterling (Man City/Angleterre), Luis Suarez (Atlético/Uruguay).