Karim Benzema : l’attaquant français menace de quitter le Real Madrid !

Karim Benzema connaît une saison scandaleuse à tous les niveaux, tant individuellement que collectivement. Dans sa capacité associative habituelle et sa merveilleuse compréhension du jeu, ce cours connaît un grand succès. Il est le meilleur buteur du football espagnol et, de loin, le meilleur joueur du Real Madrid.

Tout semble idyllique. Le Français est un joueur très aimé de ses fans , et il ressent mille merveilles en tant que joueur madrilène. Cependant, tout n’est pas parfait. L’attaquant algérien n’aime pas le fait que Florentino Pérez ait décidé d’essayer de signer Erling Haaland.

À 34 ans, il ne veut pas abandonner. Au cas où Madrid signerait le Norvégien, Benzema envisage de quitter Madrid. Et s’il y a bien une équipe qui peut rendre cela possible, c’est bien le PSG.

Les conversations entre les Parisiens et l’ancien Olympique de Lyon sont engagées depuis longtemps. De plus, personne n’ignore qu’une offre de Nasser Al-Khelaïfi est toujours souhaitable, et Karim aussi.

Il l’a donc transféré à Florentino Pérez, qui connaît les conséquences de la signature de Haaland, et devra trancher. Benzema a un contrat jusqu’en 2023.

Le président blanc ne peut pas se permettre de voir son meilleur footballeur relégué au second plan, et cela pourrait refroidir le désir de Madrid d’aller chercher l’attaquant nordique du Borussia Dortmund.

Le cas de Mbappé est très différent

Les cartes sont sur la table. Benzema a exprimé au président son désir de continuer à Madrid, où il se sent valorisé et est l’un des capitaines, mais pas à n’importe quel prix.

Il est dans un moment de maturité footballistique qui mérite de continuer à jouer le rôle d’avant-centre madrilène. La signature la plus probable de Kylian Mbappé ne le dérangerait pas, mais celle de Haaland.

Il partage déjà une sélection avec le Français, et ils se comprennent parfaitement. L’ancien monégasque est un joueur qui part habituellement de part et d’autre, et il ferait ça à Madrid, où il occuperait a priori l’aile droite, déjà que Vinícius Jr fait plus qu’assez de mérite pour rester le profil gauche. Mais Haaland est un attaquant de zone.