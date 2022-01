Karim Benzema : l’attaquant français dévoile ses 5 meilleurs compagnons

Non qualifié pour la coupe d’Afrique des nations 2021, le Bénin peut se consoler d’avoir certains compatriotes présents au Cameroun et qui font de leur mieux pour hisser haut le drapeau national. Au nombres de ces rares beninois qui jouent un rôle primordial dans le déroulé de cette CAN 2021, figure le Photographe Fréjus Fiossi.

Accrédité par la CAF pour couvrir la plus grande compétition du football sur le continent, celui qui a été le meilleur photo-journaliste reporter d’images Sportif, Fréjus Fiossi puisque c’est de lui qu’il s’agit, représente dignement la presse Béninoise.

Présent sur l’événement depuis le début de la compétition, il fait vivre de part ses clichés la Can à toute la population Béninoise et du monde à travers ces canaux digitaux Twitter Facebook Instagram et son site internet…

1but Partout c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre les Blacks Stars du Ghana et les Panthères du Gabon. Il faut notifier su:il y a eu embrouille entre les joueurs juste après le coup de sifflé finale.

📸: @Frejus_LeMiroir#TotalEnergiesAFCON2021 #AFCON2021 #CAN2021 pic.twitter.com/CQ5g8UYkE3 — Fréjus Fiossi (@Frejus_LeMiroir) January 15, 2022

Ces images spectaculaires qui accrochent par leur limpidité, font des millions de likes et sont d’ailleurs utilisées par les grands médias internationaux pour illustrer les temps forts d’une coupe d’Afrique qui déchaîne les passions.

Il convient de rappeler qu’il était le seul acteur des médias beninois présent à la cérémonie d’ouverture de cette CAN le dimanche 09 janvier dernier. Preuve évidente de ce que son savoir faire lui permet une intégration régionale dans l’univers de la photographie africaine.

Une brillante présence à la CAN, qui fait suite à sa participation à la COP 21 à Glasgow en Grande Bretagne.