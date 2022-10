Karim Benzema lâche la vérité : «Je le jure. Face au PSG, tout le monde pense qu’il va écarter, mais…»

Ce samedi, à l’occasion d’un entretien accordé à France Football, Karim Benzema est revenu sur cette remontada du Real Madrid contre le PSG. Et comme l’a avoué KB9, il savait que quelque chose allait se passer ce soir-là au Bernabeu :

«Tu sens quand tu vas tout éclater. Paris (huitième retour de C1), je savais que j’allais faire quelque chose de… Bon, pas que j’allais marquer trois buts, mais je sentais tout, le vestiaire, la concentration, les coéquipiers, les supporters, c’était pas comme d’habitude. La pelouse, bien arrosée, etc. Tu sens qu’un truc va se passer. J’avais parfois la même impression à Gerland. Les veilles de matches, j’y venais avec Bernard Lacombe, on marchait et je sentais si j’allais marquer».

Karim Benzema s’est également remémoré l’un de ses buts contre le PSG, quand il a été servi par Luka Modric.

«Avec Modric, pas besoin de se parler, on communique avec les yeux. Il me regarde, il sait comment mon corps est placé. Je le regarde, je sais comment le sien est positionné. Et on sait tous les deux ce qu’il va se passer.

Face au PSG, tout le monde pense qu’il va écarter, mais je sais qu’il va faire cette passe. Et lui sait aussi parce que je freine et recule, tout en faisant comme s’il allait la mettre là-bas. Lui, c’est les yeux, les mouvements, la tête, avant les pieds. Entre grands joueurs, des regards suffisent à comprendre, à interpréter une situation», a-t-il expliqué.