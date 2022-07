Karim Benzema lâche la vérité : «C’est le seul attaquant pour qui j’accepterais d’être…»

Karim Benzema a déclaré à plusieurs reprises que Ronaldo Nazario était et sera toujours sa plus grande idole dans le football mondial. Mais quelle admiration la légende française porte-t-elle au champion du monde brésilien ?

Eh bien, pendant la saison en cours, dans une interview qu’il a accordée à ESPN FC, Karim a identifié el Fenomeno comme l’attaquant le plus complet qu’il ait jamais vu. Il s’est même aventuré à dire qu’il serait le seul attaquant qu’il accepterait d’être sa doublure.

«Ronaldo, je l’ai dit et je le répète, est mon modèle. Le seul attaquant pour lequel j’accepterais d’être sur le banc est lui. Il m’a fait aimer le football. Pour moi, il est l’attaquant le plus complet, un modèle à suivre.

Si vous voulez apprendre quelque chose sur le fait d’être un avant-centre, vous devez regarder R9», a déclaré Benzema, dans des mots capturés et traduits dans un entretien (2021) qui est publié sur la chaîne YouTube d’ESPN FC.

Il faut être vraiment spécial pour recevoir de tels éloges d’un joueur aussi talentueux et de qualité que Karim Benzema. Et il ne fait aucun doute que Ronaldo l’était.

Double vainqueur de la Coupe du monde, double Ballon d’Or, meilleur buteur du FC Barcelone et du Real Madrid et auteur de plus de 400 buts en tant que professionnel, El Fenómeno, avec son style de jeu unique, a marqué et continue de marquer des générations entières. C’est peut-être là son plus grand héritage.