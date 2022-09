Karim Benzema : «Je ne vais pas parler de Lionel Messi parce que…»

Karim Benzema prend la défense de Lionel Messi. Dans une interview accordée à Telefoot, l’attaquant français s’est exprimé sur les critiques que reçoit Lionel Messi.

«Il ne marque pas beaucoup de buts, mais regardez tout ce qu’il fait sur le terrain. De toute façon, on ne peut pas critiquer un joueur comme ça. Ceux qui critiquent Messi ne comprennent rien au football», a déclaré Benzema à Telefoot.

Et bien, juste avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA entre le PSG et le Real Madrid, le 9 madrilène a de nouveau été invité à donner son avis sur ceux qui continuent de souligner que le génie argentin n’est pas à l’aise dans l’environnement du football français. Et la position de la légende madrilène était pratiquement la même.

Pour Karim, Messi apporte beaucoup dans le jeu au club parisien et, en outre, il a précisé que chaque fois que l’on parle de football, il faut se référer à une figure de la stature du capitaine de l’équipe nationale argentine.

«Bon, je ne vais pas parler du football de Messi parce que, pour moi, c’est un joueur extraordinaire. En France, il est clair que les gens attendent plus en termes de buts, mais ce qu’il fait sur le terrain…

Je ne sais pas si vous pouvez lui parler parce que c’est un gars qui en sait beaucoup sur le football. Et bien sûr, j’ai joué de nombreux matchs contre le FC Barcelone avec lui et maintenant ce sera un autre match.

Mais si nous parlons de Messi, nous devons parler de football parce que les deux vont de pair», a déclaré le vainqueur de la Ligue des Nations de l’UEFA.