Karim Benzema : «Je l’ai dit et je le répète, c’est mon modèle. Le seul attaquant…»

Karim Benzema du Real Madrid sera l’un des principaux candidats au Ballon d’Or 2023. L’attaquant français est désormais seul sur la piste et a comme principal rival Mohamed Salah.

Selon AS , l’attaquant français connaît une saison sensationnelle tant en championnat d’Espagne qu’en Ligue des champions, où il a été décisif pour le passage du Real Madrid en inscrivant quatre buts face à Chelsea. L’international français a déjà inscrit 38 buts toutes compétitions confondues.

De plus, Robert Lewandowski est absent de la Ligue des champions et le Polonais était le principal candidat, car il réalise également une saison incroyable, comme en témoignent ses 47 buts en 41 matchs. Puis, Kylian Mbappé et Lionel Messi (tous deux du PSG) sont eux aussi passés à la trappe en Ligue des champions.

Les principaux rivaux de Benzema sont désormais Mohamed Salah (Liverpool) et De Bruyne (Manchester City).