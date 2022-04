Karim Benzema : «Je garde le troisième but car je pensais à une erreur précédente…»

Dani Parejo a analysé le grand match que Villarreal a fait contre le puissant Bayern. Le milieu de terrain jaune a commenté sur Movistar + qu’il était bien supérieur à l’équipe bavaroise, bien qu’ils n’aient pas pu concrétiser les grandes chances de marquer qu’ils avaient.

«Nous avons joué un grand match. Nous avons su souffrir dans leurs moments. Ils nous ont à peine créé des occasions de marquer. Nous avons eu de grandes occasions de marquer. Nous avons été bien supérieurs. Maintenant, nous avons un match difficile en Allemagne», a-t-il déclaré. mentionné.

«Nous avons eu le match très préparé et travaillé dur. L’entraîneur a beaucoup insisté et nous avons mâché le match. L’équipe a été ambitieuse et a tenu tête à tout le Bayern, l’un des favoris de la compétition. Très satisfait du travail et l’engagement de l’équipe. Insatisfait aussi à cause du court résultat».

«En Allemagne, ce sera un match différent. A l’extérieur, c’est toujours plus difficile de jouer. Nous allons avec la mentalité d’attaquer et de marquer», a résumé Parejo.