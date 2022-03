Karim Benzema : «J’ai joué avec Cristiano, Mbappé et Bale mais j’ai toujours voulu jouer…»

Bien que Lionel Messi et Antonela Roccuzzo se connaissent depuis qu’ils sont enfants, leur relation n’a été rendue publique qu’en 2009. Rosario a déclaré au monde qu’ils étaient en couple après quelques années passées ensemble.

Mais ce que l’on savait récemment, c’est un fait qui s’est produit et a marqué à jamais la vie d’Antonela. Ce qui a commencé comme une tragédie pour Rosario a fini par l’unir à son partenaire et père de ses enfants.

C’était l’année 2005 lorsque la meilleure amie d’Antonela a été impliquée dans un accident de la route et a perdu la vie. Et même si ce fut le pire moment de sa vie, au même moment Lionel apparut pour la contenir et l’aider à surmonter le mauvais moment.

La mère de l’adolescent victime de l’accident a décidé de fonder une ONG pour aider personne d’autre à ne perdre des êtres chers à cause d’accidents de la route. Antonela a rejoint l’organisation, mais la surprise est venue lorsque Lionel s’est également impliqué

Malgré la distance, car la Puce jouait déjà pour Barcelone, Rosario a réussi à devenir très présent et à accompagner Antonela , qui deviendra deux ans plus tard sa partenaire.

Selon le cercle restreint de l’Argentine, la relation entre Messi et Roccuzzo a commencé en 2007, bien qu’elle se soit révélée deux ans plus tard. Et la situation tragique qu’ils ont vécue en 2005 les a unis à jamais.

Le cadeau de Lionel Messi

L’ancien barcelonais n’a pas réalisé la meilleure saison avec le Paris Saint Germain, celle qui n’est pas encore terminée, il n’a plus la motivation d’une coupe internationale et ne vise que le titre de Ligue 1 française.

Avec le désir intact de retourner à Barcelone, comme Antonela, des nouvelles sont attendues sur les conversations entre son père et son représentant avec Xavi Hernández.