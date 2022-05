Karim Benzema : il révèle comment il a planifié son exploit face à Manchester City

La vie de Georgina Rodriguez revient à la normale après le terrible moment qu’elle a vécu lorsqu’elle a perdu l’un de ses jumeaux. Il y a quelques semaines, elle partageait avec ses plus de 38 millions de followers sur Instagram que malheureusement elle et Cristiano Ronaldo avaient reçu un coup sévère en perdant leur bébé. Aujourd’hui, elle se remet et on a pu la revoir sur les réseaux sociaux.

Ils ont accueilli la belle et Dulce Esmeralda, ils ont publié leur première photo chez eux avec leurs quatre frères et parents ravis de leur arrivée. Maintenant, Georgina a repris sa routine d’exercice pour retrouver sa silhouette et rester en bonne santé physique et émotionnelle.

Elle a publié une story sur son compte Instagram officiel ce lundi 16 mai, près d’un mois après avoir accouché le 20 avril 2022.

Sur la photo on voit l’influenceuse, protagoniste de la biosérie «Georgina» sur Netflix, prendre une photo en devant le miroir habillé en tenue de sport, haut rose, gaine et collant élastique de la même couleur que le haut, tout en faisant de l’exercice à la maison.

Il n’a fait aucun geste, s’est simplement tenu devant le miroir et avec un visage sérieux a pris la photo. On peut voir que Georgina récupère rapidement sa silhouette car elle fait beaucoup d’exercice à la maison, comme on peut le voir sur la photo devant des poids et autres appareils pour marquer les muscles du corps.

Ses followers ont réagi à la publication de Georgina ravis de la voir à nouveau faire tout son possible pour récupérer son corps mais aussi émotionnellement et émotionnellement.

Il y a quelques jours, il a passé des vacances bien méritées avec sa compagne au Portugal après la période difficile qu’ils ont vécue. C’était un soutien nécessaire pour le bien-être des deux et du reste de leur famille.

Maintenant, ils luttent lentement pour s’en remettre et s’avèrent être l’un des couples les plus forts du divertissement qui se soutiennent et s’aiment au maximum.