Karim Benzema égale ce record de Cristiano Ronaldo

Carlo Ancelotti, toujours prudent, était satisfait du match de son équipe mais a refusé de mettre un terme à la rencontre après la victoire 3-1 du Real Madrid contre Chelsea à Stamford Bridge.

«Nous avons joué un bon match. Chelsea n’a pas montré sa meilleure version grâce au Real Madrid, mais nous devons être prudents et avoir du respect pour eux. La rencontre n’est pas terminée», a déclaré l’entraîneur italien.

«On a eu le courage de sortir jouer, on a bien géré l’avantage au début pour jouer entre les lignes et sortir. On a profité du fait que les attaquants étaient dans leur soirée idéale, comme Karim et Vinicius. Valverde a aidé beaucoup dans les transitions et l’épinglage d’Azpilicueta», a analysé Carletto.

«Il faut avoir du respect pour Chelsea», a insisté l’Italien, «on veut jouer le même match au Bernabéu mais ça pourrait être différent», a prévenu l’entraîneur, qui a fait l’éloge de Benzema.

«Il marque beaucoup de buts, il aide l’équipe, c’est difficile de le marquer car il bouge beaucoup et quand le ballon arrive dans la surface il est là», a-t-il célébré.