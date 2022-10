«Je ne peux pas», Karim Benzema dévoile les quatre joueurs qu’il n’égalera jamais

Depuis lundi dernier, Karim Benzema est aux anges. Il est le nouveau détenteur du Ballon d’Or. Avec ce sacre, il entre dans un club très fermé. Celui dans lequel figurent notamment ces deux légendes, le Brésilien Ronaldo et Zinédine Zidane.

Benzema se sent unique

Maintenant que son nom apparait dans le palmarès, juge-t-il qu’il est à la hauteur de ce prestigieux duo ? La réponse est non. Le Français est suffisamment objectif pour savoir qu’il n’évolue pas dans la même sphère que les deux ex-Merengue.

«J’ai grandi avec le foot des artistes, Zizou et Ronaldo. Malgré tous les grands joueurs qu’on a vu depuis, c’est d’un autre niveau. Par ce qu’ils ont fait, Cristiano et Messi sont aussi des artistes. Tu ne peux pas faire comme eux», a-t-il confié dans un entretien à FF.

Et quand on lui demande où se situe-t-il par rapport à tous ces grands joueurs, Benzema a rétorqué : «Juste au milieu. On sent le même football, on a quelques similitudes, mais je ne peux pas me mettre dans leur truc. Ce n’est pas pareil et ce n’est pas une question de table.

Zizou, Ronaldo, je ne peux pas. J’ai grandi avec leur football, mais je me suis inspiré d’eux. Mais je suis unique dans mon jeu et tu ne peux pas me mettre avec eux. Personne d’ailleurs. Pareil avec Cris et Messi, je suis tout seul. Je suis devenu le joueur que j’ai rêvé d’être. Celui qui fait marquer et marque».

L’ancien lyonnais a ensuite conclu en indiquant que ce BO est «une leçon de vie». «Par rapport à tout ce qu’il m’est arrivé, et ce n’est pas que du foot, je ne peux pas me comparer à un autre joueur, car c’est trop différents.

Par moments, ce qu’il m’était arrivé, c’était trop dur. C’est ma leçon de vie, pas pour les autres, pas un exemple de vie pour les gens non plus. Je suis parti de tout en bas, je suis arrivé tout en haut».