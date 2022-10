Karim Benzema dévoile enfin son doigt non bandé et choque les internautes (photos)

Thierry Henry, ancien joueur du Barça et actuel second entraîneur de l’équipe belge, a analysé la débâcle du FC Barcelone après son élimination de la Ligue des champions en phase de poules.

«À Barcelone, il n’y a pas de temps, c’est l’une des choses les plus compliquées. Les gens s’attendent à gagner en ce moment, surtout après avoir besoin de gagner après l’investissement de l’été. Les résultats marquent, comme cela s’est produit avec Steven Gerrard. Ils l’ont envoyé Très vite, ils ne l’ont pas laissé travailler pour faire équipe», a-t-il commencé.

«S’il y avait un autre entraîneur à Barcelone maintenant, qui s’occupe de ce qui se passe, il y aurait un plus gros volcan qu’il n’y en a. Le volcan aurait éclaté. Mais comme c’est le cas avec Xavi, ça va. Ils sont deuxièmes en Liga et nous tous sache que Lewandowski il aurait dû marquer contre le Bayern (à Munich). Ce n’est pas sa faute. Tout comme la main de Dumfries, mais tu es l’entraîneur du Barça et ils vont te juger», a analysé Henry après avoir vu plusieurs supporters partir. le Camp Nou avec toute la deuxième partie à jouer contre l’équipe allemande.

«J’ai déjà dit avant le match qu’il s’agissait de fierté et de montrer que vous pouviez gagner un gros match. Et le Bayern Munich l’a fait. Ce n’est pas seulement l’entraîneur. D’autres choses seront également remises en question. Si vous êtes le capitaine de le navire, évidemment, vous devrez donner plus d’explications», a-t-il expliqué.

Cependant, il ne pense pas qu’il devrait être viré à court terme : «Il est deuxième de la Liga. Je n’ai pas dit qu’il allait perdre son emploi. Pep a commencé à s’entraîner avec nous, donc il ne peut pas être comparé non plus. pense qu’il (Xavi) fait un excellent travail, car je pense aussi que Steven Gerrard n’a pas eu assez de temps à Aston Villa. Vous devez donner du temps, qu’il soit un ancien joueur ou non».