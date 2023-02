Karim Benzema : c’est l’héritage que l’attaquant français hériterait de ses trois enfants

Après avoir pris sa retraite de l’équipe de France, Karim Benzema se concentrera sur ses fonctions avec le Real Madrid.

Malgré le fait que Karim Benzema aurait encore du fil à retordre dans sa carrière de footballeur, sa démission de l’Equipe de France, après la fin de la Coupe du monde Qatar 2022, a choqué ses fans qui ont réalisé que le Français avait déjà 35 ans.

Impossible de savoir avec certitude quand il pourrait raccrocher les bottines, mais il peut passer en revue l’ héritage millionnaire qu’il laisserait en héritage à ses trois enfants.

Issu des rangs des jeunes de l’Olympique Lyonnais en France, l’explosion du phénomène Karim Benzema n’arrivera qu’en 2009, lorsque le Ballon d’Or 2022 parvient à signer son premier contrat avec le Real Madrid, quatre ans après ses débuts sportifs en Ligue 1 et deux dès sa première apparition dans «Les Bleus».

Depuis, la fortune de la star n’a cessé de croître et il est stipulé qu’elle aurait une valeur approximative de 23,3 millions de dollars, selon les données fournies par «Planeta Madrid».

Parmi les biens que Karim Benzema laisserait à ses enfants, une fois que le capitaine merengue ne serait plus sur cette terre, figureraient des propriétés telles que le manoir dans lequel il réside actuellement à Madrid, sa somptueuse collection de voitures de sport, de l’argent, des vêtements, du luxe bijoux et montres dont il s’est reconnu comme un véritable consommateur, après avoir noué divers liens avec le monde de la mode et les plus grandes maisons de haute couture.

Qui sont les enfants de Karim Benzema

L’idole française a toujours essayé de mener une vie privée loin des projecteurs médiatiques. S’il a réussi à gérer des problèmes familiaux, cela ne l’a pas empêché d’être impliqué dans divers scandales qui lui ont coûté son appel en équipe de France. Pour cette raison, on sait peu ou rien sur les héritiers de neuf.

Jusqu’à présent, Karim Benzema n’est que le père de trois petits enfants. Le premier d’entre eux est Ibrahim Benzema, qui est non seulement le premier-né de sa relation avec l’infirmière française Chloé de Lunay, mais aussi le plus connu, du fait que la mère des autres enfants de l’attaquant, Melia et Nouri, le mannequin Cora Gauthier, a préféré et conclu un accord pour protéger les plus petits de l’exposition médiatique.