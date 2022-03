Karim Benzema brise à nouveau le silence : «J’ai commencé le match…»

Karim Benzema, le grand héros de la rentrée contre le PSG avec son triplé en 8e de finale retour de la Ligue des champions, s’est confié sur les chaînes officielles du Real Madrid sur la soirée déjà magique pour tous les supporters madrilènes.

«C’était une soirée inoubliable à cause du classement, de l’ambiance, des buts et de la rentrée», se souvient l’attaquant français. «Je n’ai pas vu tout le match mais j’ai vu les occasions et les buts», a-t-il reconnu lors de l’émission Real Madrid Conecta.

«J’ai commencé le match avec beaucoup d’enthousiasme, la semaine d’entraînement avait été très bonne et l’équipe était prête à faire un bon match», a poursuivi Benzema

«C’est un rêve car c’est une légende madrilène. Je me souviens de mon premier jour ici quand il était avec le président et il m’a fait un câlin. C’est une légende. Être à sa place me rend très fier, très heureux et me donne plus de force pour aller plus haut», a-t-il répondu lorsqu’on l’interroge sur le bilan de Di Stéfano en tant que troisième meilleur buteur de l’histoire blanche qu’il a battu contre le PSG.

«Ce fut une soirée magique pour tout le monde. Je suis heureux et fier pour toute l’équipe, pour l’effort de chacun, pour les gens sur le terrain, ceux qui ont été laissés pour compte, les entraîneurs, les supporters», a déclaré Benzema, qui était également Ils lui ont demandé s’il avait fait le meilleur match de toute sa carrière.

«Je ne sais pas parce que je me souviens aussi de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Si c’est le cas, c’est à cause des buts, car il y en a 3 dans un match très important. C’était un très gros match, mais aussi pour tous les joueurs. Ça peut être ma meilleure saison parce que chaque année je veux faire plus que la précédente et je suis sur la bonne voie maintenant», a déclaré le Français avant de faire l’éloge de Carlo Ancelotti.

«Ça me donne plus de confiance, ça me motive à aider l’équipe, ça me donne un peu de tout pour faire beaucoup de choses sur le terrain. Ça me rend très heureux», a-t-il déclaré.