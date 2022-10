Karim Benzema bientôt papa : sa nouvelle compagne Jordan Ozuna enceinte !

Ce week-end, Galilea Montijo a surpris ses followers sur les réseaux sociaux avec une série de photographies avec lesquelles elle a mis le feu, car on la voyait poser dans un bikini blanc qui exposait au maximum sa silhouette tout en courbes, provoquant des soupirs de ses fidèles fans.

La présentatrice de l’émission «Hoy» a l’habitude d’attirer l’attention pour sa beauté éblouissante à 49 ans, dont elle se vante également dans la nouvelle saison de l’émission «Qui est le masque ?» tout en partageant l’écran avec d’autres célébrités telles que Yuri, Carlos Rivera et Juanpa Zurita sur le panel de chercheurs.

Pourtant, une fois de plus, elle donne de quoi parler en partageant une série de clichés dans lesquels elle gâche sensualité et beauté. C’est exactement à travers son profil Instagram officiel que l’actrice est également réapparue en posant avec la mer d’Acapulco, derrière elle.

À cette occasion, la star de la télévision a réussi à capter l’attention de ses 9,9 millions de followers à l’aide d’un minuscule bikini blanc et de quelques détails néon colorés qui exposaient ses courbes et son ventre plat, avec lesquels plus d’un a confirmé qu’elle avait l’air plus spectaculaire que jamais.

Comme à chaque fois qu’elle partage des images sensuelles, la réaction de ses followers a été immédiate, donc en plus de dépasser les 30 000 coeurs rouges en moins d’une heure, elle a également reçu des commentaires flatteurs de célébrités et de quelques fans puisque la star de la télévision ne se permet pas tout les utilisateurs à laisser un commentaire.

«Grand corps que tu charges», «Costeñita comme c’est barbare», «Comme c’est parfait», «Calme-toi», «Mais comme c’est beau et spectaculaire», «Tu te calmes avec ta beauté», n’étaient que quelques messages que le natif de Guadalajara a reçu.